Москва, , 17:24 — REGNUM Как сообщает издание «Спорт-Экспресс», главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий попросил руководство московского клуб отстранить его от должности. По информации источника, руководство «красно-синих» планирует сменить главного тренера после завершения сезона.

Главный тренер ФК «ЦСКА» Алексей Березуцкий Алексей Колчин © ИА REGNUM

После 29-ти сыгранных туров Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 ЦСКА, одержав четырнадцать побед, потерпев десять поражений и набрав 47 очков, занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России.

В прошедшее воскресенье, 15 мая, футбольный клуб «Краснодар» с минимальным счетом обыграл московский ЦСКА со счетом 1:0, а единственный мяч на 75-й минуте встречи забил 19-летний атакующий полузащитник Никита Кривцов.