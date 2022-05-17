* Facebook — запрещённая в России организация

Вашингтон, , 17:37 — REGNUM Члены разведкомитета палаты представителей США направили письмо генеральному директору компании Meta (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в котором они подняли вопрос о якобы пророссийской дезинформации среди пользователей Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Словакии, сообщает 17 мая Reuters.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

Известно, что ранее на этой неделе глава компании Марк Цукерберг получил от комитета письмо, в котором конгрессмены попросили обратить внимание на то, что они посчитали «пророссийской дезинформацией».

Других подробностей относительно содержания этого письма до настоящего времени не раскрывалось.

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