Белград, 17 мая, 2022, 18:16 — ИА Регнум. Сербия «одинокая страна», так как только она уважает принципы международного права. Об этом заявила премьер-министр Сербии Анна Брнабич 17 мая.

Government.ru Анна Брнабич

«Ситуация мучительная, так как всё, что мы изо дня в день видим и на Востоке, и на Западе — это лицемерие. Каждый толкует международное право так, как ему нравится, а нас критикуют за то, что мы якобы что-то не соблюдаем», — заявила Брнабич телеканалу Pink.

По ее словам, пик лицемерия — это запрос Косово на вступление в Совет Европы.

«Это происходит непосредственно после того, как политики в Приштине отменили для косовских сербов основное право — право на выбор», — заявила Брнабич.

Премьер Сербии ожидает, что сепаратистское Косово не будет принято в Совет Европы.

Напомним, что ранее президент Сербии Александр Вучич заявил о том, что позицию Сербии в деле защиты Косово и Метохии усложнил президент Владимир Путин своими словами о косовском прецеденте как основании для провозглашения независимости ДНР и ЛНР.

Албанские сепаратисты не разрешили косовским сербам организовать не территории Косово голосование на президентских и парламентских выборах в Сербии 3 апреля.