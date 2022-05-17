Тюмень, 17 мая, 2022, 17:16 — ИА Регнум. В Тюменской области проживает 408 обладательниц медали «Материнская слава» и 106 мужчин, награждённых медалью «Отцовская доблесть». Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

Babyben.ru Счастливая семья

«Построение крепкой дружной семьи — непростой труд. Убеждён, что именно в семье закладываются духовные и нравственные ценности, то, без чего невозможно стать настоящим человеком и патриотом, а в будущем достойным родителем. Крепкая семья — основа благополучия всей нашей огромной страны», — отметил губернатор Тюменской области Александр Моор 17 мая во время награждения новых обладателей медалей.

Новыми обладателями медалей «Материнская слава» и «Отцовская доблесть» стали ещё шесть тюменских семей. Орденом «Родительская слава» награждены многодетные родители Лидия и Владимир Смирновы.