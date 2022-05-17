Мадрид, 17 мая, 2022, 17:16 — ИА Регнум. Как сообщает журналист Экрем Конур в своем официальном Twitter-аккаунте, мадридский «Реал» планирует продлить контракт с 26-летним испанским атакующим полузащитником Марко Асенсио.

Дарья Антонова ИА REGNUM Марко Асенсио

Текущее соглашение Асенсио со «сливочными» рассчитано до 30 июня 2023 года. После завершения следующего сезона футболист может покинуть клуб на правах свободного агента.

Ранее сообщалось, что на Марко Асенсио претендуют лондонский «Арсенал» и «Милан».

«Реал» выкупил Асенсио у «Мальорки» 1 июля 2015 года за 3,9 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость атакующего полузащитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 40 миллионов евро.

В текущем сезоне Марко Асенсио принял участие в 42-х матчах за «Реал» во всех турнирах, в которых отметился двенадцатью забитыми мячами и двумя результативными передачами.