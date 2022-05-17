Белгород, 17 мая, 2022, 17:23 — ИА Регнум. Шесть пляжей готовят к купальному сезону 2022 года в Белгороде. Два из них — новые, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 17 мая в пресс-службе правительства региона.

Марина Каширская ИА REGNUM Пляж

На муниципальные пляжи начали завозить песок, специалисты кронируют деревья, ремонтируют и устанавливают оборудование. Сотрудники Центра гигиены и эпидемиологии в Белгородской области проводят лабораторные исследования воды. К новому сезону в Белгороде подготовят два новых пляжа — на реке Северский Донец по улице Речной и по улице Донецкой.

По традиции пляжи откроются 1 июня.