Санкт-Петербург, 17 мая, 2022, 17:23 — ИА Регнум. В медицинские учреждения Санкт-Петербурга за сутки поступили 85 человек с диагнозом COVID-19, что на 12 пациентов больше, чем сутками ранее. Об этом 17 мая сообщили в региональном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Дарья Драй ИА REGNUM Машина скорой помощи в Петербурге

Количество больных в стационарах с ковидным диагнозом, по данным на 17 мая, составляет 1429 петербуржцев (-11 человек по сравнению с предыдущими сутками). В отделениях реанимации размещены 194 пациента (-16), а 29 больных подключены к аппаратам ИВЛ. Из стационаров за сутки выписали 22 человека (-14).

Вне медучреждений 3300 петербуржцев лечатся от COVID-19. Этот показатель сократился за сутки на 769 пациентов и теперь составляет 4069 человек.

Напомним, что за минувшие сутки в Петербурге зафиксировали 326 случаев заражения коронавирусом (-8). От ковида, как основной причины, скончались за сутки 11 больных (+1), а переболели вирусом — 730 (+445).