Улан-Батор, 17 мая, 2022, 17:14 — ИА Регнум. В Монголии в апреле 2022 года товары и услуги подорожали на 14,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 2,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом сообщил Национальный статистический комитет Монголии.

Флаг Монголии

На рост инфляции повлияли подорожавшие продукты, алкогольные напитки, логистические услуги. По сравнению с аналогичным годом в апреле 2022 года цена на продовольственные товары выросла на 16,8%, медикаменты подорожали на 15,2%, а логистические услуги — на 25,6%.

Тем временем, доходы граждан Монголии по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года уменьшился на 0,2%. Число трудящихся в стране достигло 1,1 млн, что на 73,6 тысяч больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, сообщает Национальный статистический комитет