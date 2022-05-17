Манчестер, Великобритания, 17 мая, 2022, 17:12 — ИА Регнум. Как сообщает журналист Патрик Бергер, руководство «Манчестер Сити» не планирует расставаться с 31-летним центральным полузащитником сборной Германии Илкаем Гюндоганом, контракт которого с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

«Манчестер Сити»

Ранее сообщалось, что немец хочет покинуть «Этихад», чтобы продолжить карьеру в более подходящем клубе.

В текущем сезоне Илкай Гюндоган принял участие в 26-ти турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился шестью забитыми мячами, четырьмя результативными передачами и получил одну желтую карточку.

За «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган выступает с 1 июля 2016 года после перехода из дортмундской «Боруссии» за 27 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость немецкого полузащитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 35 миллионов евро.