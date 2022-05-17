Москва, , 17:13 — REGNUM В Россию вернулась львиная доля владельцев sim-карт, которые уехали из страны с началом спецоперации на Украине, заявил 17 мая российский министр цифрового развития Максут Шадаев на просветительском марафоне «Новые горизонты».

Максут Шадаев Digital.gov.ru

Говоря о полученных данных от российских операторов связи, касающихся того, сколько владельцев sim-карт уехало из страны с начала СВО и сколько из них вернулось, Шадаев уточнил:

«Цифры обнадёживающие: 80% sim-карт, которые уехали с 24 февраля, вернулись в страну».

Напомним, спецоперация ВС РФ на Украине по демилитаризации и денацификации продолжается с 24 февраля 2022 года.

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