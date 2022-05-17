Берлин, 17 мая, 2022, 17:11 — ИА Регнум. В течение последних трёх лет в полиции и службе охраны конституции в Берлине у 93 сотрудников были выявлены и доказаны факты правоэкстремистской деятельности. Об этом говорится в отчёте Сената (правительства) Берлина о проявлениях крайне правых в органах полиции и Федерального ведомства по защите конституции.

Montecruz Foto Полиция Германии

Согласно отчёту, с июля 2018 года по конец июня 2021 года в берлинских органах было отмечено 74 проявления крайне правой идеологии. В большинстве случаев это были политически мотивированные оскорбления, которые расследовались в дисциплинарном порядке, и в порядке трудового законодательства.

Как подчёркивается в отчёте, 93 сотрудника берлинской полиции и службы охраны конституции, — это примерно 0,35% от 26 700 сотрудников. Всего в Германии за указанный период было отмечено 860 аналогичных правонарушений.

Сенатор внутренних дел Берлина Айрис Спрангер (Социал-Демократическая партия Германии) обещала принимать самые жёсткие меры против проявлений правого экстремизма, расизма и антисемитизма в правоохранительных органах города.

«Я не терплю ультраправых в органах безопасности Берлина», — передаёт её слова издание Welt .

В 2020 году в берлинской полиции был введён новый, более жёсткий порядок противодействия проявлениям крайне правых взглядов среди должностных лиц. Он включает в себя одиннадцать пунктов, такие как учреждение должности представителя по делам экстремизма в полиции, возможность анонимных уведомлений от коллег, запросы в Ведомство по защите Конституции, а также «регулярное изучение взглядов и ценностей» полицейских.