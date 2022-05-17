Вашингтон, 17 мая, 2022, 17:23 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден 17 мая прибыл в город Буффало, штат Нью-Йорк, где 14 мая в результате стрельбы в супермаркете погибли десять человек. Об этом сообщает Reuters.

(сс) The White House Джо Байден

Президент проведет личную встречу с семьями жертв, погибших в супермаркете, где подросток устроил стрельбу на почве расизма.

По заявлению властей, 18-летний Пейтон Гендрон совершил преступление на почве расовой ненависти, открыв огонь из полуавтоматической винтовки в магазине Tops Friendly Market. Магазин находится в преимущественно афроамериканском районе.

Байден также посетит мемориал, созданный местными жителями возле Tops Market, встретится с властями города и выступит с речью в местном общественном центре, сообщили в Белом доме.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Джо Байден, комментируя инцидент со стрельбой в Буффало, заявил, что жители США должны вместе искоренять ненависть, которая остается «пятном на душе» американского общества.