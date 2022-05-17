Астрахань, , 17:06 — REGNUM В Астрахани бывшему начальнику Управления федеральных автомобильных дорог «Каспий» вынесен обвинительный приговор за махинации с государственными контрактами и вымогательства взяток, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на ФСБ.

Дорога Alan Levine

Экс-руководитель «Каспия», бывший начальник отдела размещения государственных заказов и ещё два человека вымогали взятки за помощь в конкурсах на выполнение государственных контрактов. Незаконно они получили 5,5 миллиона рублей.

Бывших начальника управления и начальника отдела размещения государственных заказов приговорили к восьми годам колонии строгого режима. Два других фигуранта получили приговоры 4,5 и 3,5 года в колонии общего режима.