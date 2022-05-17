Симферополь, 17 мая 2022, 17:06 — REGNUM Крым готов помочь жителям Херсонской и Запорожской областей преодолеть «все трудности». Об этом 17 мая написал в телеграм-канале глава Крыма Сергей Аксёнов, который побывал в Херсоне.
Он добавил, что Крым и Херсонская область всегда поддерживали хорошие отношения, однако последние годы были разделены по объективным причинам.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-спикер Госсовета Крыма Ефим Фикс заявил о готовности крымчан помочь освобождённым регионам Украины интегрироваться с РФ в случае, если будет принято такое решение.