Пенза, 17 мая, 2022, 17:05 — ИА Регнум. Пожар произошел в общежитии исправительной колонии №4 в городе Пензе. В результате инцидента никто не пострадал, сообщает 17 мая РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

«В исправительной колонии №4 в населенном пункте Лесной городского округа Пенза загорелось общежитие для заключенных на площади порядка 250 квадратных метров», — цитирует агентство представителя экстренных служб.

Пожар ликвидирован. Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области на территории санатория «Нива» днем 3 февраля произошел пожар. Эвакуировали более 70 отдыхающих и 35 сотрудников.

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