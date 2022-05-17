Ульяновск, 17 мая, 2022, 17:05 — ИА Регнум. В Ульяновской области снижается суточное количество выздоравливающих от ковида и растёт число жертв коронавируса. Соответствующие данные публикует федеральный оперативный штаб, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По сведениям на 17 мая, всего в Ульяновской области от ковида умерли 4672 больных, из них 16 скончались три пациента с коронавирусом, 14 и 13 мая зарегистрировано по одному летальному исходу.

Количество вылечившихся от COVID-19 в регионе достигло 196 743 человек. Таким образом, доля выздоровевших составляет почти 97,2% (от числа официально выявленных случаев заражения).

Что касается суточной статистики, то 16 мая выписаны в связи с выздоровлением 62 пациента, 15 мая вылечились от ковида 64 человека.

Напомним, что в мае пройдут донорские выездные мероприятия для сотрудников предприятий и жителей муниципальных образований Ульяновской области.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Ульяновской области официально подтверждено 202 415 случаев заражения коронавирусом.