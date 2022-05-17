Под Запорожьем уничтожены два танковых батальона укронацистов. Видео
Москва, 17 мая, 2022, 17:15 — ИА Регнум. Министерство обороны России опубликовало видеоматериалы уничтожения двух механизированных батальонов украинских нацистов.
Речь идёт о попытке ВСУ атаковать на Запорожском направлении в районе населённого пункта Вишневое.
«Попытка атаковать подразделения ВС РФ силами двух украинских механизированных батальонов на танках и БМП была предпринята в районе населенного пункта Вишневое Запорожской области.
Выдвижение бронетехники противника и подготовка к атаке были вскрыты российскими расчетами БпЛА и средствами технической разведки.
По бронетехнике противника в ходе ее выдвижения и развертывания на рубеже атаки были нанесены удары БпЛА и артиллерийскими подразделениями, после чего огнем из вооружения танков, боевых машин пехоты и с применением современных противотанковых средств, предпринятая противником атака была отбита.
Отступающие украинские танки и БМП были уничтожены огнем артиллерии», — сообщает российское военное ведомство.
В результате боя были уничтожены порядка 100 укронацистов, 12 боевых машин пехоты (БМП) и 26 танков.
Видеозапись демонстрирует как сам процесс «денацификации», так и его результаты в виде сожжённой военной техники укронацистов.