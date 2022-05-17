Милан, Италия, 17 мая, 2022, 17:02 — ИА Регнум. Как сообщает итальянская газета La Gazzetta dello Sport, туринский «Ювентус» включился в борьбу за 33-летнего нападающего миланского «Интера» и сборной Хорватии Ивана Перишича, в подписании которого заинтересован лондонский «Челси».

Антон Зайцев Иван Перишич

По информации источника, «Ювентус» также проявляет интерес к Полю Погба и Анхелю Ди Марии. Все три футболиста могут перейти в туринский клуб на правах свободного агента.

В текущем сезоне Иван Перишич принял участие в 34-х турах итальянской Серии А 2021/22, в которых отметился семью забитыми мячами и семью результативными передачами. В рамках Кубка Италии хорватский нападающий набрал 3 (2+1) очка по системе гол+пас.

За «Интер» Перишич выступает с 30 августа 2015 года после перехода из «Вольфсбурга» за 19 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость хорватского нападающего, по оценкам портала transfermarkt, составляет 10 миллионов евро.