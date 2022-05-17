Ульяновск, , 17:01 — REGNUM В Ульяновской области возросло суточное число госпитализированных в ковидные стационары и осталось на прежнем уровне количество выявленных случаев заражения коронавирусом. Это следует из обновлённых данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации на 17 мая, всего в Ульяновской области официально выявлено 202 415 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе 16 и 17 мая подтверждено по 40 случаев инфицирования.

Суточное число госпитализированных в ковид-больницы за последний месяц (с 17 апреля по 16 мая) не превышает 40 человек, в том числе 15 и 16 мая направлены на лечение в стационары соответственно 11 и 17 больных.

Напомним, что в 2022 году в областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи поступят эндоскопическая стойка и оборудование для стерилизации инструментов. На эти цели направлено 10 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области сделано 2 072 651 лабораторный тест на SARS-CoV-2.

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