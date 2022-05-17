Ульяновск, 17 мая, 2022, 17:01 — ИА Регнум. В Ульяновской области возросло суточное число госпитализированных в ковидные стационары и осталось на прежнем уровне количество выявленных случаев заражения коронавирусом. Это следует из обновлённых данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По информации на 17 мая, всего в Ульяновской области официально выявлено 202 415 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе 16 и 17 мая подтверждено по 40 случаев инфицирования.

Суточное число госпитализированных в ковид-больницы за последний месяц (с 17 апреля по 16 мая) не превышает 40 человек, в том числе 15 и 16 мая направлены на лечение в стационары соответственно 11 и 17 больных.

Напомним, что в 2022 году в областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи поступят эндоскопическая стойка и оборудование для стерилизации инструментов. На эти цели направлено 10 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области сделано 2 072 651 лабораторный тест на SARS-CoV-2.