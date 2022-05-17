Красногорск, , 17:00 — REGNUM Порядка 13 тыс. пешеходных переходов планируется привести в порядок в Подмосковье к августу 2022 года. Об этом 17 мая сообщается на сайте правительства Московской области.

Пешеходный переход stux

Дорожные службы ведут работы на муниципальных и региональных дорогах Подмосковья. Причем во время обустройства применяются отечественные материалы, отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

«Всего к августу восстановят порядка 25 тыс. км линейной разметки и около 13,5 тыс. пешеходных переходов. В работе применяются современные высококачественные материалы отечественных производителей — дорожные эмали, холодный и горячий пластик», — сказал Гержик.

Читайте ранее в этом сюжете: «Умные светофоры» и нацпроект повышают дорожную безопасность в регионах