Красногорск, 17 мая, 2022, 17:00 — ИА Регнум. Порядка 13 тыс. пешеходных переходов планируется привести в порядок в Подмосковье к августу 2022 года. Об этом 17 мая сообщается на сайте правительства Московской области.

stux Пешеходный переход

Дорожные службы ведут работы на муниципальных и региональных дорогах Подмосковья. Причем во время обустройства применяются отечественные материалы, отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

«Всего к августу восстановят порядка 25 тыс. км линейной разметки и около 13,5 тыс. пешеходных переходов. В работе применяются современные высококачественные материалы отечественных производителей — дорожные эмали, холодный и горячий пластик», — сказал Гержик.