Вашингтон, 17 мая 2022, 17:13 — REGNUM Министр финансов США Джанет Йеллен обратилась к странам-союзникам, призвав их усилить финансирование киевского режима. По ее мнению, выделенных ранее десятков миллиардов долларов недостаточно для удовлетворения краткосрочных потребностей Украины, сообщает 17 мая Reuters.
«Финансовые потребности Украины значительны», — заявила Йеллен, выступая на Брюссельском экономическом форуме.
«Очевидно, что двусторонняя и многосторонняя поддержка, объявленная ранее, не сможет удовлетворить основные потребности Украины», — заверила Йеллен.
Напомним, что ранее американский журналист Клэй Тревис выразил негодование в связи с выделением десятков миллиардов долларов администрацией президента США Джо Байдена Украине в тот момент, когда сами Штаты страдают от дефицита некоторых продуктов первой необходимости и высокой инфляции.
Сын экс-президента США Дональд Трамп-младший также высмеял попытки администрации Джо Байдена отправить еще $40 млрд «в качестве помощи Украине».
«$40,000,000,000.00!!! Создают [денежный — прим ред.] дождь на Украине… пока американцы страдают и страна сталкивается с дефицитом детского питания. Отличная работа, ребята. По крайней мере 7 долларов из этой суммы пойдут на помощь реальным украинцам… остальное — откат крупным военным и коррумпированным политикам», — написал политик.
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