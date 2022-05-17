Вашингтон, , 17:13 — REGNUM Министр финансов США Джанет Йеллен обратилась к странам-союзникам, призвав их усилить финансирование киевского режима. По ее мнению, выделенных ранее десятков миллиардов долларов недостаточно для удовлетворения краткосрочных потребностей Украины, сообщает 17 мая Reuters.

Джанет Йеллен Federalreserve

«Финансовые потребности Украины значительны», — заявила Йеллен, выступая на Брюссельском экономическом форуме.

«Очевидно, что двусторонняя и многосторонняя поддержка, объявленная ранее, не сможет удовлетворить основные потребности Украины», — заверила Йеллен.

Напомним, что ранее американский журналист Клэй Тревис выразил негодование в связи с выделением десятков миллиардов долларов администрацией президента США Джо Байдена Украине в тот момент, когда сами Штаты страдают от дефицита некоторых продуктов первой необходимости и высокой инфляции.

Сын экс-президента США Дональд Трамп-младший также высмеял попытки администрации Джо Байдена отправить еще $40 млрд «в качестве помощи Украине».

«$40,000,000,000.00!!! Создают [денежный — прим ред.] дождь на Украине… пока американцы страдают и страна сталкивается с дефицитом детского питания. Отличная работа, ребята. По крайней мере 7 долларов из этой суммы пойдут на помощь реальным украинцам… остальное — откат крупным военным и коррумпированным политикам», — написал политик.

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