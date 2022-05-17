Москва, 17 мая, 2022, 17:02 — ИА Регнум. Документальные картины про музыкантов XXXTentacion (Джасей Дуэйн Рикардо Онфрой) и Charli XCX (Шарлотта Эмма Эйтчисон) покажут в Москве в рамках Beat Film Festival 2022. Об этом 17 мая сообщило издание The Flow.

Кадр из интервью на радио XXXTentacion

Известно, что фестиваль, в программу которого войдут фильмы про музыкантов, пройдёт как в офлайн- (в Москве), так и в онлайн-формате с 19 июня по 3 июля 2022 года. Также в ходе мероприятия будет организован показ проектов российских режиссёров и международного фестивального кино.

Напомним, что XXXTentacion скончался 18 июня 2018 года в результате вооружённого нападения. На текущий момент работы исполнителя являются одними из самых прослушиваемых в мире в жанре хип-хоп.