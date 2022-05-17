Челябинск, , 16:57 — REGNUM В Челябинской области жители Копейска и Озёрска потеряли сотни тысяч рублей, сообщив якобы представителям мобильных операторов поступившие в смс-сообщениях коды. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Телефонный мошенник

Полицейским граждане рассказали, что некие лица позвонили им, представились оператором сотовой связи и сообщили, что к их телефонным номерам мошенники подключили платную услугу, для отмены которой нужно сообщить коды из входящих смс-сообщений. Граждане послушались неизвестных, а затем у одного списалось 500 тыс. рублей, а у второго — 360 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, жительница Кыштыма перевела неизвестным на якобы безопасные счета 1,6 млн рублей. Всего в пользу неизвестных она совершила 108 финансовых операций, в том числе взяла кредиты.