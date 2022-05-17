Белград, 17 мая, 2022, 22:06 — ИА Регнум. Патриарх Сербский Порфирий и архиепископ Македонский Стефан 19 мая в храме святого Саввы в Белграде будут служить «литургию примирения». Об этом 17 мая сообщила Патриархия Сербской православной церкви (СПЦ).

Spc.rs Патриарх Сербский Порфирий

Литургия начнется в девять часов утра и в ней примут участие предстоятели обеих церквей.

«Патриарх Порфирий приглашает верующий народ прийти и присутствовать на архиерейской литургии», — отмечается в сообщении.

Напомним, что 16 мая Собор СПЦ сообщил о том, что согласен с тем, чтобы македонская церковь получила широкую автономию, в соответствии с статусом, который был ей присужден еще в 1959 году.