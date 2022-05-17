Санкт-Петербург, 17 мая, 2022, 17:07 — ИА Регнум. Правительство Санкт-Петербурге заключило соглашение с ПАО «Газпром» о расширении использования сжиженного природного газа (СПГ) на общественном транспорте. Об этом 17 мая сообщили в пресс-службе Смольного.

Дарья Драй ИА REGNUM Новый автобус в Петербурге

Согласно документу, который рассчитан на 2022–2028 годы, «Газпром» обеспечит возможность поставки СПГ для заправки автобусов, а Петербург обеспечит дальнейший рост автопарка на газомоторном топливе. Планируется также составить «дорожную карту» для реализации договора.

«Сегодня мы сделали еще один шаг в нашем сотрудничестве. Соглашение закрепляет наши планы по расширению использования сжиженного природного газа для городского транспорта. Мы синхронизируем наши совместные действия по развитию рынка газомоторного топлива в Петербурге», — отметил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Для увеличения количества точек, где общественный транспорт сможет заправиться газом, Смольный будет решать вопросы по предоставлению земельных объектов в аренду без торгов. В настоящее время сеть газовых заправок в Петербурге включает 14 объектов, «Газпром» строит еще одну станцию — на Горском шоссе.

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Напомним, что 1 апреля 2022 года в Петербурге стартовал первый этап новой модели транспортного обслуживания. Помимо изменения городских маршрутов, она подразумевает и переход на новый вид топлива взамен бензина и дизтоплива.

Транспортные предприятия в 2022 году должны вывести на улицы города 2794 автобуса, работающих на газе, из них 87% будут использовать сжиженный природный газ, 13% — компримированный природный газ.