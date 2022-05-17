Лондон, , 16:51 — REGNUM Лондонский «Арсенал» рассматривает 22-летнего нападающего французского «Лилля» и сборной Канады по футболу Джонатана Дэвида в качестве альтернативы форварду «Манчестер Сити» Габриэлу Жезусу. Об этом 17 мая сообщил журналист Экрем Конур.

ФК «Арсенал»

По информации источника, «Лилль» готов отпустить Дэвида в «Арсенал», если поступит предложение в размере 65 миллионов евро.

В текущем сезоне Джонатан Дэвид принял участие в 37-ми турах французской Лиги 1 2021/22, в которых отметился пятнадцатью забитыми мячами, из которых два — с пенальти. В рамках Лиги Чемпионов УЕФА на счету канадского нападающего три гола.

Джонатан Дэвид выступает за «Лилль» с 11 августа 2020 года после перехода из бельгийского «Гента» за 27 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость канадского футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 50 миллионов евро.