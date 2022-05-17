Варшава, 17 мая 2022, 16:57 — REGNUM Европейское руководство выделяет странам ЕС недостаточно средств для приёма беженцев с Украины, сообщил 17 мая журналистам президент Польши Анджей Дуда.
На пресс-конференции по итогам встречи с президентом Венгрии Каталин Новак польский лидер сказал, что такая политика Брюсселя «подрывает европейское единство».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 16 мая, аналогичную претензию высказали в МВД Польши.
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