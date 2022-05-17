Варшава, , 16:57 — REGNUM Европейское руководство выделяет странам ЕС недостаточно средств для приёма беженцев с Украины, сообщил 17 мая журналистам президент Польши Анджей Дуда.

Дуда Александр Горбаруков © ИА REGNUM

На пресс-конференции по итогам встречи с президентом Венгрии Каталин Новак польский лидер сказал, что такая политика Брюсселя «подрывает европейское единство».

Анджей Дуда «Как президент Польши хочу заверить всех гостей с Украины, которые укрылись здесь от войны, что они будут получать в Польше помощь, независимо от решений Еврокомиссии и других европейских институтов».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 16 мая, аналогичную претензию высказали в МВД Польши.

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