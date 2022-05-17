Москва, , 16:50 — REGNUM Госдума на пленарном заседании 18 мая обсудит проект постановления о недопущении обмена нацистских преступников. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 мая, об этом сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов («Единая Россия»).

Андрей Картаполов Дарья Драй © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Сражаемся на своей земле: спецоперация России продолжается — трансляция»

«Комитет по обороне предлагает включить завтра проект постановления по поручению председателя Государственной думы о недопущении обмена нацистских преступников», — сказал Картаполов.

Госдума примет решение, рекомендующее не обменивать нацистов из «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые сейчас сдаются на заводе «Азовсталь», сообщил глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов («Единая Россия»).

Поручение о проработке вопроса дал спикер Госдумы Вячеслав Володин по предложению депутата от СРЗП Анатолия Вассермана.

За прошедшие сутки 265 боевиков, укрывавшихся на комбинате «Азовсталь» в Мариуполе, сложили оружие и сдались в плен, сообщили в Минобороны России.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава комитета: Госдума будет рекомендовать не обменивать нацистов