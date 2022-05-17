Москва, 17 мая, 2022, 16:50 — ИА Регнум. Госдума на пленарном заседании 18 мая обсудит проект постановления о недопущении обмена нацистских преступников. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 мая, об этом сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов («Единая Россия»).

Дарья Драй ИА REGNUM Андрей Картаполов

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«Комитет по обороне предлагает включить завтра проект постановления по поручению председателя Государственной думы о недопущении обмена нацистских преступников», — сказал Картаполов.

Госдума примет решение, рекомендующее не обменивать нацистов из «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые сейчас сдаются на заводе «Азовсталь», сообщил глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов («Единая Россия»).

Поручение о проработке вопроса дал спикер Госдумы Вячеслав Володин по предложению депутата от СРЗП Анатолия Вассермана.

За прошедшие сутки 265 боевиков, укрывавшихся на комбинате «Азовсталь» в Мариуполе, сложили оружие и сдались в плен, сообщили в Минобороны России.