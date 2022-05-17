Кострома, , 18:45 — REGNUM Все хирурги отделения сердечно-сосудистой хирургии Костромской областной клинической больницы имени Королёва написали заявления об увольнении по собственному желанию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал врач больницы и член костромского отделения общероссийского профсоюза работников здравоохранения «СОЦПРОФ» Павел Крохичев.

Костромская больница имени Королёва Https://xn--90arap.xn--p1ai

«Это единственное специализированное отделение в области. В нашу больницу попадают все пациенты с заболеваниями сердца и кровеносных сосудов из районов. Заведующий отделением — Алексей Илюткин написал заявление об увольнении по собственному желанию. Следом за ним ушли все хирурги, всего четыре человека», — рассказал Крохичев.

Двухнедельный период отработки специалистов после написания заявлений заканчивается с 27 по 29 мая. Как пояснил корреспонденту ИА REGNUM один из хирургов Петр Палагин, медиков не устраивает высокая рабочая нагрузка. Они вынуждены совмещать занятость по основному профилю с дежурствами по больнице, работой в отделении санитарной авиации и поликлинике.

«У нас слишком много побочной работы. Я, как и мои коллеги, совмещаю труд в сердечно-сосудистом отделении с дежурством в поликлинике, больнице, по санавиации. Это когда на протяжении 7-10 дней в неделю нас могут дёрнуть на травму сосудов в любой из городов области в любое время дня и ночи… Это непросто и физически и психологически даже для меня, сорокалетнего. А некоторым моим коллегам ещё больше лет. В поликлинике и на санавиации должны быть отдельные хирурги, но их не нанимают. Вся работа распределяется между нами. В конце концов есть уголовная ответственность. В измотанном состоянии проще совершить врачебную ошибку, за которую потом придётся отвечать», — пояснил Палагин.

Отметим, что хирурги соглашаются на подработки добровольно. По словам Палагина, отказаться от нагрузки каждому из них мешает совесть.

«Да, согласие на подработки каждый из нас подписывал добровольно. Никто надо мной не стоял. Но если я откажусь, вся снятая с меня нагрузка ляжет на коллег. Мы старались выручать друг друга. Мы специально не сговаривались уволиться, видимо просто была достигнута точка кипения. Силы закончились. Кто-то пойдёт работать в частные клиники, кто-то уедет в Ярославль, где условия для медиков гораздо лучше», — добавил хирург.

Отделение сердечно-сосудистой хирургии в больнице имени Королёва было открыто в 1981 году. В нём оперируют людей с заболеваниями и травмами сосудов. В месяц через врачей проходит порядка 41 пациента. Редакция ИА REGNUM просит руководство медицинского учреждения считать публикацию официальным запросом и прокомментировать ситуацию.

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