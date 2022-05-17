Вашингтон, , 16:57 — REGNUM Управление по контролю за продуктами и лекарствами США заключило с компанией Abbott Laboratories соглашение, которое предусматривает возобновление работы ранее закрытого завода по производству детских молочных смесей, сообщает 17 мая Reuters.

Завод Иван Шилов © ИА REGNUM

Данный шаг направлен на борьбу с дефицитом детских молочных смесей, который взволновал родителей по всей стране.

Ожидается, что Abbott возобновит производство примерно через две недели.

Напомним, что производство было остановлено в феврале после нескольких случаев отравления младенцев, употребивших молочные смеси данного бренда. При этом два новорожденных ребенка умерли.

Как сообщало ИА REGNUM, нехватка детских смесей стала проблемой для американских семей по всей стране. Так, в Южном Техасе прилавки с детским питанием оказались почти пусты, а некоммерческие организации работают сверхурочно, чтобы получить новые поставки.

Ситуация усугубилась не только из-за остановки завода, но и в связи с проблемами с цепочками поставок и нехваткой рабочей силы. Издание The New York Times приводит данные исследования Datasembly, согласно которому за неделю, закончившуюся 8 мая, показатель дефицита детских молочных смесей в магазинах США достиг 43%, что на 10% выше, чем в прошлом месяце.

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