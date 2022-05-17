Хельсинки, , 16:45 — REGNUM Заявка Финляндии на вступление в НАТО будет направлена руководству альянса сегодня, 17 мая, пишет Aftonbladet.

НАТО NATO North Atlantic Treaty Organizaton

Как заявил финский министр иностранных дел Пекка Хаависто, «письмо-заявка будет отправлено сегодня вечером». Он добавил, что Финляндия остаётся верной принципом своей внешней политики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее финский парламент одобрил вступление страны в НАТО: за эту инициативу проголосовали 188 депутатов, против были восемь человек.

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