Хельсинки, 17 мая, 2022, 16:45 — ИА Регнум. Заявка Финляндии на вступление в НАТО будет направлена руководству альянса сегодня, 17 мая, пишет Aftonbladet.

NATO North Atlantic Treaty Organizaton НАТО

Как заявил финский министр иностранных дел Пекка Хаависто, «письмо-заявка будет отправлено сегодня вечером». Он добавил, что Финляндия остаётся верной принципом своей внешней политики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее финский парламент одобрил вступление страны в НАТО: за эту инициативу проголосовали 188 депутатов, против были восемь человек.