Липецк, 17 мая 2022, 16:44 — REGNUM Мэр Липецка Евгения Уваркина 17 мая поблагодарила бдительную жительницу города, благодаря которой пассажирский автобус и несколько автомобилей не провалились в огромную яму на асфальте.
Ирина Дмитриева выбежала на дорогу и остановила автобус, другие машины тоже смогли объехать провал. После этого профильные службы огородили яму в дороге.
Мэр собирается лично поблагодарить Ирину Дмитриевну за смелость. Это единственный комментарий, который Уваркина сделала в своём канале по поводу провала дороги.