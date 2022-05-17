Липецк, 17 мая, 2022, 16:44 — ИА Регнум. Мэр Липецка Евгения Уваркина 17 мая поблагодарила бдительную жительницу города, благодаря которой пассажирский автобус и несколько автомобилей не провалились в огромную яму на асфальте.

Телеграм-канал Евгении Уваркиной В Липецке на улице Советской провалился асфальт на проезжей части

«На прошлой неделе в асфальте на улице Советской из-за порыва на водоводе образовался провал. На оживлённой магистрали случившееся могло обернуться трагедией, но, к счастью, обошлось без пострадавших. И в этом заслуга липчанки Ирины Николаевны Дмитриевой», — написала Уваркина.

Ирина Дмитриева выбежала на дорогу и остановила автобус, другие машины тоже смогли объехать провал. После этого профильные службы огородили яму в дороге.

Мэр собирается лично поблагодарить Ирину Дмитриевну за смелость. Это единственный комментарий, который Уваркина сделала в своём канале по поводу провала дороги.