Мюнхен, Германия, 17 мая, 2022, 16:44 — ИА Регнум. Как сообщает французское издание L’Equipe, мюнхенская «Бавария» в ближайшее время предложит 25-летнему французскому фланговому нападающему каталонской «Барселоны» Усману Дембеле четырехлетний контракт.

Www.fcbarcelona.cat Усман Дембеле

По информации источника, руководство «Баварии» готово платить Дембеле 18 миллионов евро в год. После завершения сезона французский нападающий может покинуть «сине-гранатовых» на правах свободного агента.

В текущем сезоне Усман Дембеле принял участие в двадцати турах испанской Примеры 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом, тринадцатью результативными передачами и получит три желтые карточки.

За «Барселону» Дембеле выступает с 25 августа 2017 года после перехода из дортмундской «Боруссии» за 140 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость вингера, по оценкам портала transfermarkt, составляет 30 миллионов евро.