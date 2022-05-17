Чебоксары, , 16:41 — REGNUM В Чувашии практически на прежнем уровне осталось количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом и зарегистрированы очередные летальные исходы от ковида. Это следует из обновлённых данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации на 17 мая, с начала пандемии в Чувашии официально выявлено 79 342 случая заражения коронавирусом, в том числе 15 и 16 мая — соответственно 44 и 43 случая инфицирования.

Количество вылечившихся от COVID-19 достигло 73 523 человек, из них 16 мая выписаны 20 пациентов, а вновь госпитализированы в ковидные стационары 38 больных. Таким образом, доля выздоровевших составляет в настоящее время 92,66%.

Количество жертв пандемии продолжает расти. Всего скончались от ковида 4632 человека, из них 16 мая умерли четыре пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, коллективный иммунитет к COVID-19 в Чувашии снизился до 35,5% (в РФ — 39,2%).

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