Чебоксары, 17 мая, 2022, 16:41 — ИА Регнум. В Чувашии практически на прежнем уровне осталось количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом и зарегистрированы очередные летальные исходы от ковида. Это следует из обновлённых данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По информации на 17 мая, с начала пандемии в Чувашии официально выявлено 79 342 случая заражения коронавирусом, в том числе 15 и 16 мая — соответственно 44 и 43 случая инфицирования.

Количество вылечившихся от COVID-19 достигло 73 523 человек, из них 16 мая выписаны 20 пациентов, а вновь госпитализированы в ковидные стационары 38 больных. Таким образом, доля выздоровевших составляет в настоящее время 92,66%.

Количество жертв пандемии продолжает расти. Всего скончались от ковида 4632 человека, из них 16 мая умерли четыре пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, коллективный иммунитет к COVID-19 в Чувашии снизился до 35,5% (в РФ — 39,2%).