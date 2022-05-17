Ярославль, , 16:40 — REGNUM Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ярославской области Альфир Бакиров поддержал параллельный импорт товаров. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на аппарат регионального бизнес-омбудсмена.

Альфир Бакиров Уполномоченный по правам предпринимателей в Ярославской области

Как ранее сообщало ИА REGNUM Минпромторг утвердил перечень товаров, разрешенных для ввоза в качестве параллельного импорта, в список входит более 50 категорий — бытовая техника, телефоны, одежда, парфюмерия, автомобильные комплектующие и т.д. По мнению уполномоченного ярославский бизнес заинтересован в притоке товаров за счет параллельного импорта. Ярославцы получат те товары, к которым привыкли. А местные предприятия — необходимые им детали.

«Например, ряд производителей автозапчастей и комплектующих ограничили свои поставки в Россию. Часть сервисных центров не могут полноценно работать из-за возникновения жесткого дефицита. Знаю, что с такой проблемой столкнулись и некоторые ярославские предприятия. Однако благодаря разрешению на параллельный импорт запчасти могут вновь появиться», — подчеркнул уполномоченный по защите прав предпринимателей Ярославской области Альфир Бакиров.

Ярославские предприниматели высказались за расширение перечня Минпромторга, это касается включения в него запчастей некоторых автомобильных брендов.

«Пока практически весь транспорт ремонтируется в заметной части из комплектующих, произведенных за пределами РФ. Поставки азиатских брендов на территорию России развиваются активно — им за последние 10 лет удалось сильно подвинуть европейские бренды-упаковщики. А вот собственное производство комплектующих для иномарок у нас находится в зародышевом состоянии. Но его надо обязательно взращивать всеми силами. Такая возможность сейчас открывается. Введение параллельного импорта является приемлемой временной мерой. Без него существует высокий риск возврата к «челночной» системе поставок запчастей с полным уходом в тень налогов и высоким уровнем контрафакта», — считает управляющий Клуба руководителей НСТО Ярославля Наталья Ваганова.

Товары параллельного импорта ярославский бизнес и рядовые потребители смогут приобретать через российские маркетплейсы.

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