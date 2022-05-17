Вашингтон, 17 мая, 2022, 16:39 — ИА Регнум. Эксперты по правовым вопросам говорят, что полиция США может начать расследование по факту лжесвидетельства актрисы Эмбер Хёрд. Об этом 17 мая пишет Daily Mail.

Gage Skidmore Эмбер Хёрд

Ранее актриса пообещала, что отправит деньги, полученные от экс-супруга Джонни Деппа, на благотворительность — позже она сама призналась, что пожертвовала лишь часть от всей суммы. Юристы Шон Колфилд и Марк Стивенс утверждают, что Хёрд может столкнутся с расследованием после обмана. »… лжесвидетельство является самой большой угрозой и затрагивает суть нашей системы правосудия, поэтому полицию можно пригласить для расследования, чтобы показать, что любой представитель общественности, который врёт в суде, может быть привлечён к ответственности за дачу ложных показаний», — объяснил Колфилд.

Эксперты также добавляют, что возбуждение уголовного дела против Хёрд маловероятно. «Известно, как трудно возбудить и возбудить дело о даче ложных показаний. Вы должны показать, что кто-то намеренно сказал неправду, а не запутался или неправильно запомнил… Полиция могла бы расследовать это, но они, вероятно, не стали бы возбуждать уголовное дело», — говорит Стивенс.

ИА REGNUM напоминает, что в 2016 году Эмбер Хёрд выиграла суд против Джонни Деппа, которого она обвинила в домашнем насилии. Актёр выплатил ей $7 млн, которые актриса пообещала разделить пополам и пожертвовать в две благотворительные организации. Позже одна из фирм сообщила, что Хёрд отправила им не $3,5 млн, а лишь $1,3 млн.