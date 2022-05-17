Выборг, Ленинградская область, , 17:16 — REGNUM Ленинградская область присоединится к акции «Ночь музеев», которая пройдёт в ночь с 21 на 22 мая и будет приурочена к 350-летию со дня рождения императора Петра I. Участников мероприятия в более чем 30 учреждениях культуры ждут авторские экскурсии, старинные песни и «подарок от Арины Родионовны», рассказали 17 мая в пресс-службе областной администрации.

Выборгский замок Дарья Драй © ИА REGNUM

Около 30 культурных учреждений региона подготовили для жителей и гостей Ленинградской области дневную и вечернюю программы. Одним из главных событийных центров «Ночи музеев» в регионе станет Выборг. В это день на Замковом острове пройдёт Петровский фестиваль, где гостей ждут авторские экскурсии по местам славы великого царя, а на улицах города — мастер-классы, показательные выступления реконструкторов и концерт вокально-инструментальных коллективов под открытым небом.

В парке «Монрепо» у павильона Нептун состоится музыкальный вечер, а завершит вечер спектакль «Чайка» по пьесе Антона Чехова на Лесной сцене в исполнении артистов Выборгского молодежного театра. В выставочном зале «Эрмитаж-Выборг» 21 мая откроется выставка живописи и графики Андрея Блиока «Между Азией и Россией».

«Крепости, расположенные на территории современной Ленинградской области, хранят память об ожесточенных сражениях и завоеваниях императора, удивительные истории которых они расскажут в «Ночь музеев», — отметили в пресс-службе.

Так, Ивангородская крепость расскажет о событиях Северной войны, в крепости «Корела», в дополнение к экскурсионной программе ансамбль «Невоморье» исполнит Петровские канты — многоголосные старинные песни, написанные, по преданию, самим Петром I, а Староладожская крепость порадует широкой ярмаркой на крепостном дворе и «потешными полками» Петра Великого.

Специально для «Ночи музеев» Сосновоборский музей проведет показ мод и квест-игру «Пётр I ― император российский», Кингисеппский историко-краеведческий музей познакомит с преобразованиями царя-реформатора, в саду дома-музея Николая Андреевича Римского-Корсакова студия старинного бального танца «Ренессанс» представит танцевальные номера под музыку петровского времени. Гости Лодейнопольского музея смогут стать участниками интерактивных игр «Гардероб Петра I», «Корабли, сошедшие со стапелей Олонецкой судостроительной верфи» и мастер-класса по вязанию морских узлов, а Киришский музей предлагает вместе разгадать тайны захожского кружева, быстро намотать нить на коклюшки и научиться распутывать паутинку.

«Многие музеи Ленинградской области связаны с именем Александра Сергеевича Пушкина. Поэтому ленинградская «Ночь музеев» будет также связана с поэтом», — отметили в областной администрации.

Так, посетителей усадьбы «Приютино» во Всеволожском районе ждет концерт старинной музыки от ансамбля Voix Du Nord («Голос Севера»), авторские экскурсии, стихи Александра Пушкина и Адама Мицкевича.

В Гатчинском районе гости «Домика няни Александра Пушкина» узнают историю создания «Аптекарских огородов», а также получат на память подарок от Арины Родионовны. Еще один пушкинский музей — «Дом станционного смотрителя» — приглашает отправиться в «Путешествие по станциям».