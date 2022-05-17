Тюмень, , 16:32 — REGNUM В Тюмени в сквере Казачьи Луга появится скульптурная композиция «Легендарным казакам — первопроходцам Сибири». Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Карточка поддержки инициативы установки памятника «Легендарным казакам — первопроходцам Сибири» на портале «Я решаю». dom. tyumen-city.ru

Начальная цена создания проекта составляет почти 5,7 млн рублей. Деньги выделят в рамках городской программы инициативного бюджетирования. Скульптура появится в сквере до 1 декабря 2022 года.

«Скульптурная композиция… состоит из скалы с барельефами, на боковых поверхностях которого изображены казаки в походах для освоения новых земель, а также показан быт казаков в хозяйственной жизни. На фронтальной части скалы находится мемориальная табличка с названием скульптурной композиции в виде старинного свитка. На самой скале размещается скульптура атамана (собирательный образ казачества) одетого и вооруженного в облачение XVI–XVII вв.», — говорится в описании к закупке.