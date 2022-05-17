Москва, 17 мая, 2022, 16:32 — ИА Регнум. Экономика США впервые с 1970-х годов движется к новой эпохе стагфляции, которая характеризуется одновременно рецессией экономики, высокой инфляцией и массовой безработицей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 мая заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

«Стагфляция смотрит прямо в лицо президента США Джозефа Байдена. Нельзя не согласиться с бывшим главой Федеральной резервной системы Беном Бернанке, который прямо говорит, что США приближаются к периоду стагфляции, которая может продолжаться десятилетия, — сказал Ильинский. — Ранее после безуспешных попыток бывшего президента США Дональда Трампа «сделать Америку снова великой» президент Байден подписал Закон об американском плане спасения, на который выделили 1,9 трлн долларов. Согласно этому плану, предусмотрена выдача 1400 долларов на нуждающегося американца плюс доплата к страхованию по безработице 300 долларов в неделю. Но с экономической точки зрения выдача государством средств нуждающимся американцам вряд ли будет способствовать снижению рекордного роста цен в США, а скорее послужит маслом, с помощью которого правительство США будет безуспешно пытаться тушить пожар инфляции».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ильинский рассказал, с какими проблемами пришлось столкнуться американскому рынку труда.