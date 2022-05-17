Саратов, 17 мая, 2022, 16:31 — ИА Регнум. В Саратовской области по состоянию на 17 мая всего провели 3 978 296 исследований на коронавирусную инфекцию, обследовано 3 697 805 человек. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

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С начала пандемии по области зарегистрировали 250 741 случай заражения коронавирусом, из них 100 — за сутки. Показатель заболеваемости на сегодняшний день составляет 10 468,8 на 100 тыс. населения. Суточный показатель заболеваемости — 4,13 на 100 тыс. населения, темп прироста — 0,04%.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в ковид-стационарах Саратовской области лечение проходят 365 пациентов, амбулаторно помощь оказывают 1243 жителям.

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