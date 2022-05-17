Москва, 17 мая, 2022, 16:29 — ИА Регнум. Американский рынок труда лихорадит от усиливающихся дисбалансов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 мая заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Последние социологические опросы убедительно показывают, что на фоне небывалого роста цен большинство американцев считают инфляцию самой большой проблемой, стоящей перед США. Это мнение высказали более 70% опрошенных, при этом если 80% республиканцев считают инфляцию главной проблемой страны, то только 57% демократов беспокоит эта проблема, и при этом они избегают использовать термин инфляция, а стыдливо предпочитают говорить о росте цен в американской экономике, — сказал Ильинский. — Сегодня домохозяйства США в среднем тратят на 341 доллар в месяц больше, чем год назад. В апреле годовая инфляция оценивалась в 8,3% и достигла сорокалетнего максимума. Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл заявил, что невозможно гарантировать так называемую «мягкую посадку» для американской экономики с уровнем инфляции 2% при сохранении сильного рынка труда».

Как отметил Ильинский, дисбалансы на американском рынке труда достигли серьезных значений — отмечается высокая безработица, а еженедельные заявки на пособие по безработице выросли еще на 200 тысяч, достигнув уровня 1,4 млн человек при избытке вакансий на рынке труда.

«Всё это ведет к ужесточению условий на рынке труда», — сказал экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Денис Домащенко рассказал, насколько серьезной проблемой для США окажется не перестающая усиливаться инфляция.