Вашингтон, 17 мая 2022, 16:29 — REGNUM Встреча в Вашингтоне американского президента Джо Байдена с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон и президентом Финляндии Саули Ниинистё должна состояться 19 мая, сообщила 17 мая пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.
По словам нового пресс-секретаря Белого дома, Байден обсудит с Андерссон и Ниинистё заявки возглавляемых ими стран на вхождение в НАТО.
Также они будут говорить об усилении партнёрства этих стран с США «по ряду глобальных вопросов». Обсуждался и вопрос «поддержки Украины».
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Напомним, Швеция и Финляндия готовятся вступить в НАТО. Это решение ими принято на фоне спецоперации ВС РФ на Украине.
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