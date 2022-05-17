Байден готовится к встрече с главами Швеции и Финляндии
Вашингтон, 17 мая, 2022, 16:29 — ИА Регнум. Встреча в Вашингтоне американского президента Джо Байдена с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон и президентом Финляндии Саули Ниинистё должна состояться 19 мая, сообщила 17 мая пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.
Gage Skidmore
Джо Байден
«В четверг президент Байден примет премьер-министра Швеции Магдалену Андерссон и президента Финляндии Саули Ниинистё в Белом доме».
По словам нового пресс-секретаря Белого дома, Байден обсудит с Андерссон и Ниинистё заявки возглавляемых ими стран на вхождение в НАТО.
Также они будут говорить об усилении партнёрства этих стран с США «по ряду глобальных вопросов». Обсуждался и вопрос «поддержки Украины».
Читайте также: Парламент Финляндии проголосовал за вступление страны в НАТО
Напомним, Швеция и Финляндия готовятся вступить в НАТО. Это решение ими принято на фоне спецоперации ВС РФ на Украине.