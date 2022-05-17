Москва, 17 мая, 2022, 16:28 — ИА Регнум. Турция и Китай могут стать основными поставщиками консервных банок в России, в том случае, если прежние источники этой продукции окажутся недоступными. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 мая заявила доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г. В. Плеханова Анастасия Прикладова. Так она прокомментировала информацию о сокращении поставок в Россию сырья для изготовления консервных банок и подорожании металла, необходимого для их производства.

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«Основными поставщиками жестяных банок в Россию являются Турция, Украина, Белоруссия, Китай и Польша. В текущих условиях импорт из Польши и Украины может быть замещён продукцией из Турции и Китая, которые обладают достаточными производственными мощностями, — сказала Прикладова. — В последние годы Белоруссия переориентировала часть экспортных потоков с РФ на Латвию и Германию, но сейчас и российские, и белорусские компании заинтересованы в возвращении прежних объёмов торговли. Входящая цена одной импортной банки составляет 10–18 рублей в зависимости от страны. В случае если российская продукция будет дороже импортных аналогов, спрос на неё упадёт, а недостаток будет замещён импортными поставками, в первую очередь из Белоруссии, а также из Турции и Китая».

При этом она подчеркнула, что производство жестяных банок на территории РФ примерно вдвое дешевле.

«То есть имеется определённый резерв на случай удорожания импортного сырья. А такая ситуация возможна на фоне увеличения спроса на сырьё из стран, которые готовы экспортировать его в Россию», — сказала Прикладова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля 2022 года в Мурманске запустили производство консервных банок на российском сырье.